I due potrebbero essere dei sub Gianmarco, 64 anni, e Valentina Murgia, 34, dispersi da sabato

Il cadavere di una donna è stato recuperato nelle acque di Sant’Antioco, nella Sardegna sud occidentale, mentre un altro corpo è stato avvistato in mare dall’elicottero della guardia costiera. Le vittime di questa tragedia potrebbero essere i due dispersi, padre e figlia, spariti nel nulla con la loro barca dopo essere partiti sabato sera da Porto Pino per un’immersione subacquea. Non c’è ancora l’ufficialità ma il corpo delal donna potrebbe essere quello di Valentina Murgia, 34 anni, residente in Germania con il marito e in vacanza in questi giorni per le vacanze. Come il padre Gianmarco, 64 anni, era appassionata di immersioni.

