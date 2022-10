La donna trovata morta in casa con lesioni e percosse

(LaPresse) – Fiaccolata a Osimo, in provincia di Ancona, per ricordare Ilaria Maiorano, la donna trovata morta in casa con lesioni e percosse l’11 ottobre scorso. La fiaccolata promossa dal sindaco di Osimo Simone Pugnaloni, ex compagno di scuola della vittima.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata