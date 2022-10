La ricostruzione dei Carabinieri

(LaPresse) Una rapina violenta, quella dell’omicidio del 75enne Donato Montinaro, il falegname in pensione che venne trovato legato e imbavagliato nela sua abitazione a Castri di Lecce, l’11 giugno scorso e per cui sono state arrestate tre persone. Secondo la ricostruzione degli inquirenti l’omicidio sarebbe avvenuto a causa di “asfissia da soffocamento diretto per azione combinata di imbavagliamento, incappucciamento e strangolamento con indumenti, lenzuola e nastro adesivo”.

