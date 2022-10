Le strade come fiumi invase dal fango

(LaPresse) Le immagini girate dall’alto dell’alluvione che ha colpito il Trapanese: le strade trasformate in fiumi e piene di fango. Le auto sono sommerse, in tanti cercano di mettersi in salvo sul tetto delle case o sui gommoni.

