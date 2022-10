Sequestrati beni per oltre 180 mila euro e sottoposte a controllo giudiziario due società

(LaPresse) Caporalato ed estorsione nelle Rsa della provincia di Messina: 7 misure cautelari a carico di imprenditori e consulenti del lavoro. Sequestrati beni per oltre 180 mila euro e sottoposte a controllo giudiziario due società. In azione i finanzieri del Comando provinciale che hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip della città dello Stretto, su richiesta della procura, per cinque arresti domiciliari e due obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria per associazione a delinquere, estorsione, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

