Gli amministratori di 3 aziende indagati per intermediazione illecita e sfruttamento di manodopera

(LaPresse) Lavoratori cinesi sfruttati nel settore calzaturiero della Lomellina. Fino a 10, anche 15 ore al giorno con pagamenti al di sotto dei contratti collettivi nazionali e non per ora lavorata bensì a cottimo. La Guardia di Finanza di Pavia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta del sostituto procuratore della città lombarda Camilla Repetto nei confronti di tre amministratori di fatto di ditte del settore, indagati per intermediazione illecita e sfruttamento di manodopera. Le tre aziende agivano attraverso prestanome, cambiando spesso denominazione, titolare, ragione sociale per mascherare la reale direzione aziendale.

