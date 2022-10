Il 21enne era stato arrestato per rissa con sparatoria nella zona della movida

Il trapper Baby Gang in tribunale a Milano. Il 21enne, arrestato insieme ad altre 8 persone per la sparatoria avvenuta lo scorso 3 luglio in Corso Como, nel capoluogo lombardo, viene interrogato dal gip Guido Salvini in presenza anche della pm Francesca Crupi. Già sentito dal gip, sempre lunedì, anche Mounir Chakib, detto Malippa, il manager 24enne dei trapper Baby Gang e Simba La Rua. Malippa ha ammesso di aver partecipato alla rissa, ma ha chiarito che il gruppo dei rapper era stato avvicinato da due senegalesi, che avrebbero sparato con un’arma a salve. Il manager ha anche riferito che i cantanti che lui rappresenta di solito sono molto aggressivi nelle fasi iniziali della loro carriera per poi dedicarsi più alla musica e meno ai conflitti con le altre gang una volta raggiunta la notorietà.

