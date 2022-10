Migliaia di persone in piazza, secondo gli organizzatori

(LaPresse) Migliaia di persone sono scese in piazza a Roma, secondo gli organizzatori, per la manifestazione indetta dalla Cgil. Al centro il tema del lavoro ma non sono mancati riferimenti alla fine del conflitto in Ucraina: nel corteo anche la maxi bandiera con i colori della pace.

