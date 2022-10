E' accaduto nel pomeriggio, all'altezza del casello di San Donà di Piave

(LaPresse) Sei morti in un grave incidente avvenuto poco prima delle 16 nel tratto a tre corsie dell’autostrada A4 all’altezza del casello di San Donà di Piave, nel Veneziano. Un furgone – a bordo del quale c’erano sette persone – ha tamponato violentemente un autoarticolato in lento movimento. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata