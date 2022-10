Circa 300 giovani in manifestazione. Bruciati fogli con i ritratti di Draghi, Meloni e i simboli di Confindustria

(LaPresse) In corteo per chiedere l’abolizione dell’alternanza scuola lavoro. Circa 300 manifestanti, guidati da Rete studenti, hanno sfilato per le strade del centro di Milano. I ragazzi hanno sfilato scandendo slogan a ricordo dei coetanei morti durante esperienze di alternanza scuola-lavoro: Giuseppe Lenoci, Lorenzo Parelli e Giuliano De Seta e il corteo, giunto in piazza Cordusio, ha osservato un minuto di silenzio.

