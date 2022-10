Crescono anche i tassi di occupazione in terapia intensiva e in area medica

Sale l’incidenza settimanale del virus del Covid-19 a livello nazionale: 441 ogni 100.000 abitanti nel periodo tra il 30 settembre e il 6 ottobre contro i 325 della settimana precedente. È quanto emerge dai dati di monitoraggio della cabina di regia dell’Iss. Si evidenzia anche che nel periodo 14 settembre-27 settembre 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,18 in aumento settimanale e superiore al valore soglia. Anche l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in aumento e oltre la soglia epidemica: l’Rt si è attestato a 1,28.

Il tasso di occupazione ospedaliera in terapia intensiva sale al 1,8% dall’1,4%, mentre quello in aree mediche cresce dal 6% all’8,2%. Sei Regioni sono classificate a rischio alto per la presenza di molteplici allerte di resilienza, una Regione è non valutabile (status equiparabile al rischio alto ai sensi del DM del 30 aprile 2020); le restanti 14 sono a rischio moderato. Tutte le Regioni riportano almeno una allerta di resilienza. Sette Regioni riportano molteplici allerte di resilienza.

