I soccorritori hanno salvato più di 35 persone

Almeno 17 persone (16 donne e un uomo) sono morte a causa dell’affondamento di due imbarcazioni che trasportavano migranti nelle acque greche nella tarda serata di mercoledì. Le autorità hanno dichiarato nelle prime ore di giovedì che i soccorritori sono alla ricerca di decine di dispersi. La guardia costiera ha dichiarato che 15 corpi sono stati recuperati vicino all’isola orientale di Lesbo dopo che un gommone che trasportava circa 40 persone è affondato. Cinque persone sono state salvate e tre sono state localizzate su un affioramento roccioso vicino al luogo del naufragio.

Un secondo tentativo di salvataggio è stato lanciato a diverse centinaia di chilometri a ovest, vicino all’isola di Citera, dove una barca a vela che trasportava circa 100 migranti ha urtato contro gli scogli ed è affondata nella tarda serata di mercoledì. I funzionari hanno dichiarato che 30 persone sono state salvate dopo che l’imbarcazione ha colpito gli scogli al largo del porto di Diakofti, nella parte orientale dell’isola. I venti nell’area hanno raggiunto i 70 km/h. “Potevamo vedere la barca che si infrangeva contro gli scogli e le persone che si arrampicavano sulle rocce per cercare di salvarsi. È stato uno spettacolo incredibile”, ha dichiarato all’Associated Press Martha Stathaki, una residente locale. “Tutti i residenti sono scesi al porto per cercare di aiutare”. I soccorritori dei vigili del fuoco hanno calato delle corde per aiutare i migranti ad arrampicarsi sulle scogliere del lungomare. I funzionari locali hanno detto che una scuola della zona sarebbe stata aperta per dare rifugio ai salvati. Giovedì è previsto anche l’arrivo di sommozzatori della Marina.

