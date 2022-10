Mobilitazione davanti alla sede di Poste Italiane, in viale Europa. Due lavoratori feriti

(LaPresse) Tafferugli a Roma tra la polizia e i corrieri Sda. Circa 300 lavoratori si sono mobilitati davanti alla sede di Poste Italiane in viale Europa, all’Eur, dopo il licenziamento di 17 lavoratori delle filiali di Pomezia e Fiumicino. Momenti di tensione quando i corrieri hanno effettuato un blitz nell’ufficio postale adiacente e gli agenti sono intervenuti per respingerli. Due manifestanti sarebbero rimasti feriti, riferisce l’Usb in una nota.

