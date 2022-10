Al Campidoglio anche anche attiviste iraniane

(LaPresse) Manifestazione a Roma in piazza del Campidoglio organizzata da Amnesty a sostegno della lotta delle donne iraniane, dopo la morte di Mahsa Amini, morta a seguito dell’arresto da parte della polizia morale perché indossava in modo non corretto il velo. “Grazie all’Italia io sono qui, ma i miei fratelli e le mie sorelle non sono fortunati. Io sono qui con la mia voce per loro, con la speranza che un giorno tutte le donne del mio Paese possano sentire il vento tra i loro bellissimi capelli”, ha scandito una manifestante, mostrando i cartelli con le immagini di Amini.

