Tra loro Juliette Binoche e Marion Cotillard

Le attrici premi Oscar Marion Cotillard e Juliette Binoche, così come altre star francesi del cinema e della musica internazionali, si sono tagliate ciocche di capelli in un video per sostenere i manifestanti in Iran. Il video, pubblicato mercoledì su Instagram e con l’hashtag HairForFreedom, arriva mentre l’Iran è inghiottito dalle proteste anti-governative. Sono stati scatenati dalla morte della 22enne Mahsa Amini dopo il suo arresto per presunta violazione del rigido codice di abbigliamento della Repubblica islamica. Binoche ha detto “per la libertà” mentre si tagliava una grossa manciata di capelli. Decine di donne hanno partecipato, tra di loro le attrici Charlotte Rampling e Charlotte Gainsbourg, che è stata anche filmata mentre tagliava i capelli a sua madre, la cantante Jane Birkin.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata