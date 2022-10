Una modella aveva denunciato l'attaccante brasiliano, che era al Milan, e 5 amici che la notte del 22 gennaio 2013 avevano abusato di lei

“A febbraio la pm Adriana Blasco aveva inoltrato al ministero della Giustizia, dopo la condanna definitiva di Robinho e di altre 5 persone per stupro, la richiesta di estradizione dal Brasile per il calciatore e adesso il ministero della Giustizia l’ha inoltrata alle autorità brasiliane”. A dirlo a LaPresse è l’avvocato Jacopo Gnocchi, legale di una modella di origine albanese che aveva denunciato l’attaccante brasiliano, all’epoca al Milan, e 5 amici che la notte del 22 gennaio 2013 avevano abusato di lei nel guardaroba di una discoteca milanese.

Dal processo era emerso che l’attaccante aveva fatto bere la ragazza, arrivata nel locale con alcune amiche. Una volta che le altre ragazze erano rientrate a casa, Robinho e altri 5 uomini che erano con lui avrebbero approfittato di lei. “Il problema – chiarisce il legale – è che la costituzione brasiliana non prevede l’estradizione per i suoi cittadini che abbiano commesso all’estero reati comuni. L’unica eccezione – ha proseguito l’avvocato – riguarda alcuni reati di droga. Nel caso di Robinho la questione rischia di diventare un caso diplomatico. L’opinione pubblica brasiliana dovrebbe insistere per una soluzione positiva della vicenda”.

Insieme a Robinho, la pm Blasco ha chiesto di estradare anche l’amico Ricardo Falco che era con lui la sera della violenza. La Cassazione a febbraio ha reso definitiva la condanna a 9 anni inflitta all’ex bomber brasiliano, che per 4 anni ha giocato con la maglia del Milan. Per il legale della vittima, però, in questo caso “è molto probabile che, con i loro tempi, le autorità brasiliane risponderanno con un diniego”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata