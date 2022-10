La donna è in carcere per la morte della figlia di 18 mesi, abbandonata in casa per giorni e deceduta di stenti

Per il gip di Milano Fabrizio Filice, Alessia Pifferi, la 37enne arrestata a luglio dopo la morte della figlia di 18 mesi, lasciata sola in casa per una settimana, “non ha mai avuto, nella sua vita, nessuna storia di disagio psichico né tanto meno di psico-patologia, e che anche dopo l’ingresso in carcere, come attestano le relazioni del Servizio di psichiatria interna, si è sempre dimostrata consapevole, orientata e adeguata, nonché in grado di iniziare un percorso, nei colloqui psicologici periodici di monitoraggio, di narrazione ed elaborazione del proprio vissuto affettivo ed emotivo, come attesta in particolare la relazione del 2 agosto 2022″.

È quanto scrive il gip nell’ordinanza con cui ha rigettato per la seconda volta l’istanza dei difensori della donna, gli avvocati Solange Marchignoli e Luca D’Auria, che puntavano ad ottenere l’ingresso in carcere di due consulenti per effettuare accertamenti di tipo “psico-diagnostico”.

