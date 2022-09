Forti piogge in provincia di Palermo, Trapani e Agrigento

(LaPresse) Un’ondata di maltempo ha colpito le province di Trapani e Agrigento in Sicilia. In particolare sono interessati i comuni di Mazara del Vallo e del trapanese. A Mazara anche il pronto soccorso è stato invaso dall’acqua, come si vede in alcuni video circolati sui social. “Tutto allagato”, dice la voce fuoricampo della donna che gira le immagini DSITRIBUTION FREE OF CHARGE NOT FOR SALE

