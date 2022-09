Le immagini dei cittadini condivise sui social

(LaPresse) Nubifragio in Sicilia, tra i comuni più colpiti anche Mazara del Vallo, come testimoniano le immagini girate da molti cittadini e condivise sui social. In uno dei video, la disperazione di una donna che entra nel suo negozio invaso dall’acqua.

