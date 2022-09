I decessi in corsia sono avvenuti tra il 2010 e il 2014: l'ex viceprimario condannato "per avere somministrato farmaci per via endovenosa" ai pazienti "tali da determinarne la morte"

La Cassazione ha confermato l’ergastolo per Leonardo Cazzaniga, l’ex viceprimario del pronto soccorso di Saronno (Varese) “condannato per avere somministrato, a pazienti ricoverati in reparto, farmaci per via endovenosa, in sovradosaggio e in rapida successione, tali da determinarne la morte”. I decessi in corsia sono avvenuti tra il 2010 e il 2014.

