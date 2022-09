I manifestanti: "L'Occidente deve pretendere il rispetto dei diritti umani in Iran"

(LaPresse) La comunità iraniana in esilio in Italia si è data appuntamento a Roma sotto l’ambasciata della Repubblica Islamica dell’Iran per sostenere le battaglie delle donne nel loro Paese dopo la brutale morte di Mahsa Amini. “Chiediamo all’Occidente di pretendere il rispetto dei diritti umani in Iran”, fanno sapere i manifestanti.

