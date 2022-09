Tracce di sangue anche vicino all'aiuola dove è stato trovato il cadavere

Nessun fermato ancora ma una persona si trova in caserma dei Carabinieri ed è stata sentita dal pm che indaga sulla morte di Marcello Toscano, insegnante di sostegno della scuola media Marino Guarano a Melito di Napoli (NA), il cui cadavere è stato trovato questa mattina riverso a terra in una pozza di sangue in un’aiuola del cortile della scuola. Da quanto apprende LaPresse, la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. L’uomo sarebbe vicino all’ambiente scolastico.

Non lontano dall’aiuola del cortile di scuola dove questa mattina è stato rinvenuto il cadavere del prof. Marcello Toscano, i Carabinieri di Napoli che indagano per omicidio hanno trovato tracce di sangue. Nessuna ipotesi sull’appartenenza e sarà solo l’esame del Dna a svelare eventualmente l’identità. Da una prima analisi si tratta però di tracce ematiche per spostamento e non da trascinamento, come se il sangue sia sgocciolato a terra.

