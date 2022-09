Il corpo era nel cordile dell'istituto Marino Guarano a Melito di Napoli

È stato ritrovato senza vita Marcello Toscano, insegnante di sostegno della scuola media Marino Guarano, a Melito di Napoli, in provincia di Napoli. L’uomo, ex consigliere comunale di Mugnano, è stato ritrovato nel cortile della scuola.

Potrebbe esserci una aggressione alla base della morte di Toscano: sul corpo sono state trovare ferite riconducibili a un’arma bianca. I carabinieri hanno iniziato le ricerche di Toscano nella serata di ieri, perché i familiari non avevano più sue notizie e avevano allertato i carabinieri. Indagini in corso da parte dei Carabinieri che hanno acquisito diverse immagini dalle telecamere presenti in zona.

