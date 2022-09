Il fumo visibile a chilometri di disanza

Dalle 16 di oggi in Veneto i vigili del fuoco stanno operando per un vasto incendio di una fabbrica di biciclette in via Enzo Ferrari a Cavarzere, nella Città Metropolitana di Venezia. Al momento non si hanno notizie di persone rimaste coinvolte o ferite. L’alta colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate dal locale distaccamento, Adria, Mestre, Piove di Sacco, Rovigo e Padova con 4 autopompe, 3 autobotti tra cui la chilolitrica, 2 autoscale, l’autogrù e 25 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento del capannone di oltre 6000 metri quadrati. Altri mezzi e personale in arrivo dai diversi comandi dei vigili del fuoco del Veneto.

“Sto formando un ordinanza di chiusura della strada ma invito i curiosi presenti in loco ad allontanarsi immediatamente! Stanno mettendo a rischio la loro salute e intralciano i soccorsi! Andate a casa!” scrive sui social il sindaco di Cavarzere.

