La vendita avrebbe portato a un guadagno di circa 10 milioni di euro

Scoperta una coltivazione di migliaia di piante di marijuana ad Aprilia, in provincia di Latina, vasta 40.000 mq. La coltivazione era classificata come legale coltivazione di semi di canapa sativa light, così come consentito dalla legge. Un esame di laboratorio su alcuni campioni prelevati ha chiarito l’esistenza di circa 9.000 piante di canapa indiana risultate avere invece un valore di Thc dieci volte superiore ai limiti legali. Arresatata la proprietaria. Il numero di piante di cannabis sottoposte a sequestro avrebbe prodotto circa 2.500 kg di marijuana, che alla vendita avrebbe fruttato circa 10 milioni euro.

