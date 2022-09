12 le persone ferite, nessuna in pericolo di vita

(LaPresse) Anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è arrivato al Globe Theatre per un sopralluogo dopo il crollo della scalinata della struttura. Sono 12 le persone ferite, sette ragazzi e cinque accompagnatori. Sono in codice rosso ma nessuno è in pericolo di vita.

