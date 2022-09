Attimi di paura per una classe di liceali di Roseto degli Abruzzi (Te)

“Potevamo morire ma fortunatamente siamo riusciti a uscire sani e salvi”. Attimi di paura per i ragazzi di un liceo di Roseto degli Abruzzi (TE) al Globe Theatre di Villa Borghese a Roma per il crollo di una scala. Sono dodici i feriti tra giovani e accompagnatori coinvolti nell’incidente durante l’uscita a fine spettacolo. “Abbiamo sentito un botto e la scala è crollata tutta d’un colpo. Il problema è stata la confusione che è arrivata subito dopo ma per fortuna siamo riusciti a uscire” raccontano fuori dal teatro romano i ragazzi ancora scossi dall’accaduto. “Un episodio grave. Bisogna fare chiarezza con grande attenzione e severità per capire chi e dove ha sbagliato” ha detto il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri arrivato sul posto per un sopralluogo.

