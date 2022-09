L'incendio in Sestriere Santa Croce: al momento non risultano feriti

Palazzo in fiamme a Venezia, in Sestriere Santa Croce: l’incendio si è sviluppato intorno alle 18. Sul posto i vigili del fuoco: evacuati i residenti dello stabile. Al momento non risultano feriti. L’incendio è ancora in atto e i vigili del fuoco stanno cercando di circoscriverlo. Secondo quanto precisato dal Comune, l’incendio è avvenuto in un’abitazione di Santa Croce nei pressi di Calle de la Regina. Diversi testimoni hanno lamentato un forte odore di fumo in diverse zone della città.

L’incendio è divampato al quarto piano dello stabile che è stato interamente evacuato. I pompieri sono arrivati con due autopompe lagunari e una terza squadra in rinforzo da Mestre con 17 operatori coadiuvati funzionario di guardia. Hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo a circoscrivere le fiamme, evitando la propagazione del rogo a tutto lo stabile e gli edifici attigui. Sono ora in corso le operazioni di controllo di eventuali focolai nelle travature in legno e le operazioni di bonifica. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata