Le vittime avevano acceso il fuoco nella notte, la tragedia a Moltrasio

Sono morti, probabilmente asfissiati, due operai che hanno trascorso la notte in una baracca a Moltrasio, nel Comasco, fuori dal cantiere edile in uscita dalla galleria di Cernobbio. Nella notte avevano acceso un falò dentro la casupola e questa mattina sono stati ritrovati incoscienti da un 62enne che ha avvisato i soccorsi. Nulla da fare per loro, il decesso è stato constatato sul posto.

Ancora non è stata accertata l’età dei due uomini che hanno perso la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi di Areu con un’automedica, ambulanza, vigili del fuoco e carabinieri.

