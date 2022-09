Sono indagate per numerosi episodi con l’ulteriore aggravante della recidiva

Furti commessi in chiese e canoniche della Brianza e in case private con la tecnica di distrarre la vittima facendola affacciare alla finestra durante il ‘colpo’. Due donne di 32 e 36 anni con precedenti sono state arrestate dai Carabinieri della Compagnia di Seregno. Entrambe residenti a Monza, sono indagate per numerosi episodi di furto aggravato in concorso, indebito utilizzo di carte di debito, con l’ulteriore aggravante della recidiva. La misura è figlia delle indagini condotte dai militari dell’Arma, anche con l’utilizzo di immagini di videosorveglianza, che hanno raccolto gravi indizi a carico delle due.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata