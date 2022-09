Foto @Facebook Giorgia Meloni

Un giovane è stato portato in questura

Giorgia Meloni contestata a Palermo durante un comizio in Piazza Ruggero Settimo: alcuni manifestanti hanno mostrato cartelli con la scritta “Il reddito non si tocca” o “sul mio corpo decido io“, urlando contro la leader di Fratelli d’Italia.

Un giovane è stato poi portato in questura dagli agenti della polizia. Alla manifestazione di protesta hanno preso parte una trentina di militanti dell’area antagonista palermitana: gli agenti sono intervenuti dopo che il giovane ha lanciato una bottiglia contro gli agenti schierati in via Ruggero Settimo. I manifestanti poi hanno cercato di raggiungere la piazza dove parlava Meloni, forzando il cordone di poliziotti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata