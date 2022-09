Sono 400 i vigili del fuoco impegnati, oltre mille gli interventi già effettuati

Proseguono le operazioni di soccorso dopo l’alluvione che nei giorni scorsi ha colpito gran parte del territorio regionale, in modo particolare nelle province di Ancona, Pesaro-Urbino, Fermo e Macerata. Sono 400 i vigili del fuoco impegnati, con rinforzi dal Friuli, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, per prestare soccorso alla popolazione, per rimuovere il fango, liberare le strade, tagliare gli alberi abbattuti e per gli allagamenti: 1.163 gli interventi effettuati. In corso le ricerche delle due persone disperse nella zona di Barbara: squadre a terra, unità cinofile, sommozzatori, esperti in topografia applicata al soccorso e droni al lavoro.

