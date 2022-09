Pianello di Ostra (Ancona)

Parla a LaPresse una donna residente a Pianello di Ostra, una delle zone maggiormente colpite

“Sono senza acqua e senza corrente da giovedì. Abbiamo aperto i rubinetti e usciva fango. Stiamo usando l’acqua minerale sia per bere che per farci la doccia. Non è intervenuto nessuno. C’è una situazione invivibile di igiene”. Lo dice a LaPresse Carlotta Cellamare, residente a Pianello di Ostra, una delle zone maggiormente colpite dall’alluvione che ha messo in ginocchio le Marche. “Non ho più la macchina, sono immersa nelle melma. Abbiamo bisogno dell’autospurgo, nessuno ci risponde. Nella mia via non si è visto nessuno, solo i vigili del fuoco di Firenze hanno tolto un pò d’acqua, ma bisogna togliere il fango. I primi pasti caldi li abbiamo avuti ieri sera. Non c’è alcun tipo di coordinamento. I vigili del fuoco locali ci hanno detto che non potevano fare niente e sono andati via”, ha aggiunto.

