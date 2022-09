Massimo Olivetti fa il punto a tre giorni dal disastro che ha provocato 11 morti nella Regione

(LaPresse) Il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti esprime grande amarezza a tre giorni dall’alluvione che ha gravemente danneggiato la città della provincia di Ancona e provocato 11 morti e due dispersi in tutta la Regione Marche. “La situazione non è più sostenibile, gli interventi per la città non possono essere più procrastinati”, afferma il primo cittadino annunciando la chiusura delle scuole fino a martedì e l’attivazione a giorni della procedura per le richieste di ristori.

