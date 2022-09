Ricognizione in elicottero dei vigili del fuoco nella zona di Barbara, in provincia di Ancona

(LaPresse) Vigili del fuoco ancora al lavoro tra le province di Ancona e Pesaro Urbino, colpite dalla violenta alluvione di giovedì scorso. Nella tarda mattinata di domenica l’elicottero AW 139 del reparto volo di Bologna ha effettuato una ricognizione aerea nella zona di Barbara (AN) per le operazioni di ricerca degli ultimi due dispersi e per mappare le aree alluvionate con le maggiori criticità.

