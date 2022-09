Dipendenti in strada, artificieri al lavoro: evacuato l'edificio

(LaPresse) Allarme bomba al ministero della Salute a Roma: il palazzo è stato evacuato, le persone sono scese in strada, mentre sono al lavoro le unità di artificieri dei carabinieri. Al centralino del ministero è arrivata una telefonata anonima che segnalava la presenza di una bomba, sia nella sede principale su lungotevere Ripa, a Trastevere, sia in quella distaccata all’Eur, in viale Ribotta.

