Tra di loro anche bambini

Nove morti, 4 dispersi e 50 feriti in provincia di Ancona. É pesante il bilancio della prima ondata di maltempo nelle Marche. Tra le persone di cui non si hanno più notizie ci sono anche un bambino di 8 anni che era scivolato via dalle braccia della mamma, poi salvata dai vigili del fuoco nei pressi di Ostra. Una bimba di 10 anni, invece, non si trova, insieme a sua madre.”Ci stiamo preparando per gestire la prossima allerta meteo, che è stata prevista per le prossime ore. Questa volta almeno abbiamo un’allerta meteo, mentre per ieri non c’era stata comunicata”. Nella voce della sindaca di Ostra, Federica Fanesi, ci sono stanchezza, dolore per quello che è accaduto nelle scorse ore nel suo paese, il più colpito in termini di vite umane. Ma anche l’esigenza di “essere operativi ed efficienti per la nostra gente” e accogliere al meglio gli sfollati, che si rifugeranno al centro sportivo o nelle strutture ricettive della zona. Intanto ad Ostra si piangono quattro vittime. Sono Fernando Olivi, 82 anni, con problemi di mobilità. “Era un anziano, abitava in una casa al piano terra. Purtroppo la sua abitazione è stata invasa dall’acqua quando il fiume Misa è esondato. Le finestre sono state sfondate dall’impeto della corrente e i mobili gli sono franati addosso, intrappolandolo. Per lui non c’è stato scampo”, dice la sindaca Fanesi. L’acqua ha sorpreso in garage, invece, Diego Chiappetti, idraulico di 52 anni, Giuseppe Tisba, geometra di 65 anni, e il figlio Andrea di 25 anni. Stavano cercando di spostare le loro auto, quando l’onda di piena li ha sorpresi. Sempre ad Ostra è stato trovato Mohamed Ennaji, anche se non era residente in paese. L’elenco delle vittime comprende anche Gino Petrolati, 89 anni, trovato senza vita questa mattina all’interno della sua auto a Bettolelle, dalle parti di Senigallia dove è stata trovata morta un’altra persona, ancora da identificare. A Trecastelli, sempre nell’entroterra, è morta Marialuisa Sereni, di 72 anni. La sua famiglia si è salvata ma lei non è riuscita a fuggire in tempo dal seminterrato in cui si trovava nella frazione di Passo Ripe. Mentre a Ostra Vetere è stata ritrovato il corpo di Erina Febi, 77 anni, che è morta annegata all’interno del suo appartamento. A Corinaldo, infine, è stato trovato il corpo senza vita di uan ragazza e si teme possa essere una 17enne dispersa da ieri.

