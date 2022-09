Ferito anche un altro operaio

(LaPresse) Un operaio è morto a Lizzano, Taranto, per il crollo del solaio di un’abitazione in cui erano in corso lavori di ristrutturazione. Un altro è rimasto ferito. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno scavato tra le macerie. Sul posto anche il personale del 118. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

