Da una prima ricostruzione la struttura avrebbe ceduto facendolo cadere da un'altezza di 2 metri

Ancora una morte sul lavoro in Sicilia. Un operaio di 38 anni Francesco Castiglione è caduto dall’impalcatura che lui stesso aveva montato per ristrutturare l’abitazione del figlio. Da una prima ricostruzione la struttura avrebbe ceduto facendolo cadere da un’altezza di 2 metri. La tragedia è avvenuta ieri sera in via Acquicella, a Catania. Da quanto è emerso dalle indagini degli investigatori, stava lavorando da solo. Dalle prime verifiche non aveva alcuna autorizzazione per i lavori di ristrutturazione. di allestire un ponteggio per effettuare i lavori di ristrutturazione. L’uomo è stato trasportato all’ospedale San Marco ma le lesioni erano troppo gravi

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata