L'uomo, uno straniero di 51 anni, stava lavorando a una facciata in Via Losanna

Incidente mortale sul lavoro questa mattina a Milano dove un operaio è morto cadendo da un’altezza di circa 20 metri. L’uomo, di 51 anni di nazionalità straniera, stava lavorando a una facciata in via Losanna al civico 23 quando, per cause da accertare, è caduto all’interno del cortile. Sul posto i soccorsi di Areu che hanno potuto solo constatare il decesso.

