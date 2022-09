Ad assicurarlo, parlando con i cronisti a margine dell'inaugurazione dell'anno scolastico, è il presidente della Regione Piemonte

(LaPresse) “I malati non staranno al freddo negli ospedali, hanno avuto un letto durante la pandemia, in un momento di disastro mondiale e continueranno a stare al caldo”. Ad assicurarlo, parlando con i cronisti a margine dell’inaugurazione dell’anno scolastico, è il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, rispondendo sui possibili effetti del caro energia sugli ospedali. “Insieme al sindaco di Torino Lo Russo stiamo dimostrando che non ci sono colori nei diritti delle persone ad avere una scuola, ad avere un ospedale. Ci sono solo il buon senso, il pragmatismo e il risolvere i problemi”, ha aggiunto Cirio: “Ben vengano tutte le misure che sono finalizzate anche al risparmio energetico che sia a casa, a scuola, in ospedale, ma noi non lasciamo al freddo nessun malato”.

