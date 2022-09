La manifestazione a San Giovanni per protestare contro il "caro vita", presente Giuliano Castellino

(LaPresse) A distanza di undici mesi dall’assalto alla Cgil e la successiva condanna di Giuliano Castellino, Forza Nuova torna in piazza insieme al “Popolo del dissenso” per protestare contro il “caro vita” e il super green pass. Una manifestazione, quella organizzata in Piazza San Giovanni a Roma, promossa da tempo che ha però richiamato poche decine di persone. Oltre ad una serie di interventi dal palco la manifestazione ha previsto anche una sorta di “corteo funebre”, con bare depositate sotto al palco a testimoniare la morte delle “categorie produttive”. Presente anche l’avvocato Carlo Taormina.

