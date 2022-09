Disagi e smottamenti in diversi regioni italiane

Allagamenti e disagi in diversi regioni italiane, dopo le forti piogge delle ultime ore.

In Lombardia, tra Como e Lecco, sono stati circa 50 interventi dopo un temporale che ha sferzato la città. Particolari disagi all’hotel Hilton a causa dell’esondazione della roggia a monte della struttura, che ha causato una colata di fanghi e detriti. Circa una decina le chiamate ricevute dai vigili del fuoco. Danni anche a Blevio, uno dei comuni lariani già colpiti dall’ondata di maltempo dello scorso anno. Frane, fango e detriti si sono riversati sulla provinciale Lariana, unica via di collegamento via terra della città.

In Toscana, invece, sono caduti oltre 100 mm di pioggia, come riporta il governatore Eugenio Giani: disagi soprattutto nella zona di Collesalvetti con allagamenti che hanno richiesto interventi della Protezione civile. “Il forte fronte temporalesco sta attraversando ora le province di Grosseto e Siena con decine di fulmini al minuto”, ha avvisato su Telegram il presidente.

Allerta anche in Trentino per frane, allagamenti e smottamenti dopo i temporali della notte. Più di 30 gli interventi dei vigili del fuoco, in particolare lungo la statale Gardesana occidentale all’altezza della diramazione per Terlago. Circolazione interdetta al traffico per ore. Allagamenti e un albero caduto anche all’ingresso del quartiere Vela. Disagi alla circolazione in Valsugana, in particolare al confine con il Veneto dove le forti raffiche di vento hanno abbattuto alberi e fatto precipitare sulla sede stradale detriti e sassi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata