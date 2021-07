Particolarmente colpita la zona occidentale del Lario

(LaPresse) Emergenza maltempo nel comasco dopo le violente piogge delle ultime ore che si sono sommate a quelle dei giorni passati. Particolarmente colpita la zona occidentale del Lario da Cernobbio fino a Colonno. Tutti i torrenti che scendono a picco dalle montagne sopra il lago sono esondati invadendo le strade. Invito della polizia locale a non uscire di casa. “Provvederemo a inviare al Governo la richiesta di stato di emergenza”, ha dichiarato l’assessore alla Protezione civile della Regione Lombardia, Pietro Foroni. “Si intervenga in maniera celere e concreta per aiutare i cittadini danneggiati”, dichiara il presidente in pectore del M5S, Giuseppe Conte mentre il leader della Lega Salvini parla di “immagini strazianti”. “Siamo vicini ai cittadini delle zone colpite”, conclude il capo del Carroccio.

