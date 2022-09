Una nuvola nera ha invaso il cielo, almeno 60 vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento

(LaPresse) Sei feriti di cui due in ospedale e uno in gravi condizioni, trasportato in elisoccorso all’ospedale San Gerardo di Monza: è il primo bilancio del maxi incendio che ha coinvolto la ditta petrolchimica Nitrol Chimica a San Giuliano Milanese mercoledì mattina. Secondo le prime indicazioni, al momento dello scoppio delle fiamme erano presenti 17 persone all’interno della ditta. Sessanta i vigili del fuoco impegnati nello spegnimento. Dalle fiamme si è alzata una grande nube nera di fumo. È stato inoltre attivato il gruppo specialistico contaminazione atmosferica, quello del rischio chimico e il servizio previsioni meteo di Arpa.

