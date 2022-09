A fuoco la Nitrolchimica di San Giuliano Milanese, il Comune: "Chiudete le finestre"

Un grosso incendio è divampato nella fabbrica Nitrolchimica, che si occupa del recupero dei solventi e dello smaltimento dei rifiuti pericolosi a San Giuliano Milanese inA via Monferrato. .Secondo le prime indicazioni dei vigili del fuoco, l’incendio è partito dalla ditta Tomolpack e si è esteso alle ditte vicine tra cui la Nitrolchimica. Dalle fiamme si è sviluppata una grande nube nera che si staglia sopra i palazzi della cittadina.

Sei feriti di cui due ospedalizzati e uno in gravi condizioni, trasportato in elisoccorso all’ospedale San Gerardo di Monza. Questo il primo bilancio: al momento dello scoppio delle fiamme erano presenti 17 persone all’interno della ditta: 15 di loro sono attualmente in corso di valutazione da parte dei soccorritori.

Il Comune di San Giuliano Milanese, dove si trova l’azienda Nitrolchimica coinvolta in un maxi incendio, ha chiesto ai cittadini di chiudere le finestre. Per precauzione, chiariscono dal Comune, “si invitano i cittadini a chiudere le finestre per evitare possibili esalazioni e a non avvicinarsi alla zona interessata”. Attivato il gruppo specialistico contaminazione atmosferica, quello del rischio chimico e il servizio previsioni meteo di Arpa. Al momento, precisa ancora l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, non si conoscono ulteriori dettagli circa i relativi impatti ambientali.

