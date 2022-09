L'azienda Borsetto: "La più precoce di sempre"

“La vendemmia più anticipata di sempre”. Parlando con LaPresse non usa mezzi termini Marcello Borsetto, 36 anni e titolare con il fratello Alberto dell’azienda vinicola fratelli Borsetto. “Siamo molto in anticipo – sottolinea Marcello -. Negli ultimi anni abbiamo visto un anticipo sempre più progressivo, a partire dal 2014, fino ad arrivare a quest’anno in cui stiamo raccogliendo oltre 20 giorni prima del solito”. Il motivo è da ricercarsi nelle conseguenze del riscaldamento climatico. In particolare, “abbiamo avuto un’annata molto calda e siccitosa”, spiega Borsetto ricordando che “ci sono delle primavere che sbocciano molto presto, inverni più titubanti e quindi si arriva a marzo che siamo già a un ottimo punto di partenza della stagione rispetto a una decina di anni fa, quando si cominciava a vedere qualche bocciolo che schiudeva ad aprile”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata