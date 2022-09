Proteste per il numero chiuso: dei 65mila iscritti riusciranno a entrare solo in 15mila

(LaPresse) 100 minuti per rispondere a 60 domande. Dei 65mila iscritti al test di ingresso a Medicina in tutta Italia poco più di 15mila riusciranno a entrare. Ecco le voci dei candidati prima di entrare alla Sapienza a Roma, tra ansie e previsioni. Come ogni anno, polemiche per il numero chiuso della facoltà. Davanti alla città universitaria romana flash mob e striscioni contro il meccanismo di selezione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata