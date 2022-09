Per il ministro sono necessari 13 miliardi di euro per il decreto taglia bollette

(LaPress) "Putin in questo momento sta provocando l'aumento del gas in tutta Europa, sta ricattando l'Europa. Quello che io ho proposto è un decreto taglia bollette. Ma soprattutto dobbiamo dirci chiaramente che dobbiamo reagire come Europa. Dobbiamo stabilire il prezzo massimo al tetto del gas, che non può superare gli 80euro".

