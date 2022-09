Le operazioni di soccorso nella Valle del Pescone, sopra l'abitato di Omegna

(LaPresse) Due escursionisti si sono trovati in difficoltà nella Valle del Pescone, sopra l’abitato di Omegna, in provincia di Verbania. A soccorrerli in vigili del fuoco grazie a un elicottero. Le immagini sono state diffuse sui social.

